Re Carlo decide per tutti anche in famiglia | dopo Harry e Meghan è la volta dei nipoti

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Resta preparando tutto per il suo grande giorno: tra pochi mesi, diventerà ufficialmente Re. Prendendo così il posto unae per tutte di sua madre Elisabetta, che ci ha lasciati lo scorso settembreuna vita lunghissima trascorsa sul trono d’Inghilterra. Di certo questo periodo non lo sta vivendo con la serenità … L'articolo proviene da Velvet Gossip.