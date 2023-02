Rapina a Roby Facchinetti | il bottino è di 100mila euro | ma la famiglia ha già la testa a Sanremo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sarebbe di circa centomilaildellasubita in casa da, tastierista e vocalist dei Pooh, lo scorso venerdì. I contorni della vicenda ancora sono poco chiari e gli investigatori sono ancora al lavoro per identificare i presunti autori della. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero almeno tre i banditi – armati di pistola, passamontagna, guanti e abiti scuri – che si sono intrufolati nella villa dellaa Bergamo. Nei giorni scorsi, il cantante aveva commentato la vicenda dicendo di aver vissuto «i 35 minuti più brutti della nostra vita». Ieri,è tornato sulla vicenda con un altro post su Facebook, in cui ha voluto ringraziare personalmente le forze dell’ordine ...

Per rispondere alla polemica di Francesco Facchinetti, dopo laal padre, spiega che cambiando paese, purtroppo, non cambierebbero questo tipo di cose.

Centomila euro. Questo secondo una prima stima il bottino – tra gioielli, orologi e altri valori - della rapina nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo. Ai tre malviventi l'artista aveva offerto sol ...