Ranking Wta aggiornato a lunedì 6 febbraio | Trevisan resta 25esima | scende Giorgi

... valevole per il turno decisivo delle qualificazioni deldi Linz 2023 . Una buona occasione per ... mentre in singolare è attualmente al n°370 delcon una miglior classifica di n°244 ...... passa dall'ipotesi ritiro al primo titoloa Hua Hin ARNALDI: voto 8 Alle Next Gen Finals il ... Bestper entrambe WAWRINKA: voto 7 Perde male con Sasha Zverev, poi perde anche il doppio, ...

Ranking WTA (6 febbraio 2023): Martina Trevisan riferimento azzurro, risale Jasmine Paolini e affonda Camila Giorgi OA Sport

WTA Ranking: Sabalenka ritorna n.2, Rybakina finalmente in top 10 Ubitennis

Ranking WTA, sempre 5 italiane in top 100 e Stefanini si avvicina SuperTennis

WTA 250 Hua Hin: primo titolo in carriera per Zhu Lin Ubitennis

WTA Hua Hin, Zhu Lin batte Lesia Tsurenko e conquista il primo titolo in carriera OA Sport

Se un nuovo nome forte del tennis femminile stia nascendo non si può ancora sapere, ma è certo che questa settimana Alycia Parks la ricorderà a lungo. La nativa di Atlanta, venuta al mondo proprio nel ...Zhu Lin conquista il titolo al WTA 250 di Hua Hin. Sul cemento tailandese la cinese (n.54 della classifica WTA) si impone contro l’ucraina Lesia Tsurenko (n.136 del ranking) con un doppio 6-4 in un’or ...