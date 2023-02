I Knicks sotto di 21 punti nel primo quarto, alla seconda uscita in altrettanti giorni, dopo la sconfitta patita al supplementare con i Clippers, ...Tra i Knicks, Julius(37 punti, 9 rimbalzi) e Jalen Brunson (29 punti, 4 rimbalzi, 7 assist) ... L'altradella serata, a Oriente, è arrivata da Brooklyn, dove i Nets sono stati battuti ...

Randle e la sorpresa Fournier: guarda New York-Philadelphia Gazzetta

NBA, i risultati di oggi: New York sorprende Boston, Brooklyn ko a sorpresa con Detroit Sky Sport

NBA, i risultati di oggi: i Lakers fermano Memphis a sorpresa, Irving ne fa 48 Sky Sport

NBA all star game convocati grandi sorprese ed esclusioni MAM-e

LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers, Milwaukee batte ... Eurosport IT

Finisce a sorpresa la striscia vincente dei Sixers che sono rimasti ... anche lui in missione avevano portato Philly a +21 (12-33) in 10'. La rimonta: Julius Randle va a chiudere in bellezza il primo ...I Boston Celtics sono incappati nella terza sconfitta consecutiva (120-117 dopo il supplementare) contro i New York Knicks, mentre Dallas ha vinto a Phoenix (99-95) senza la sua superstar Luka Doncic, ...