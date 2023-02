Rai | da ambasciata Ucraina richiesta lettura testo Zelensky

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In merito al messaggio del Presidente dell`Volodymyral Festival di Sanremo, non corrisponde al vero che la Rai si è rifiutata di mandare in onda un suo video. Al contrario, la Rai si è sempre dichiarata disponibile a raccogliere un intervento in forma video o audio.Come spiegato oggi alla stampa dal Direttore del "Prime Time", Stefano Coletta, e dal Direttore artistico del Festival, Amadeus, è stato l`Ambasciatore dell`a Roma con il quale entrambi hanno tenuto i contatti ad avanzare ladi far leggere unscritto del Presidente

In merito al messaggio del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo, non corrisponde al vero che lasi è rifiutata di mandare in onda un suo video. Al contrario, lasi è sempre dichiarata disponibile a raccogliere un intervento in forma video o audio. Come spiegato oggi alla stampa dal Direttore del 'Prime Time', Stefano Coletta, e dal Direttore artistico del ...... ma ero in dialogo, anzi il secondo giorno della guerra sono andato all'russa a dire che ... ma all'indomani del monito di Papa Bergoglio contro la cessione di armi ai belligeranti,Uno ...

dell'Ambasciatore dell'Ucraina la richiesta di lettura di un testo di ... Rai Storia

Caso Zelensky, la Rai: La lettura di un testo è stata una richiesta dell ... Fanpage.it

SANREMO, RAI: DA AMBASCIATORE UCRAINA RICHIESTA ... 9 colonne

Sanremo, Rai Pubblicità: vicini ai 50 mln di raccolta. Zelensky non andrà in video, ironia russa Il Sole 24 ORE

Sanremo, Rai Pubblicità: vicini ai 50 milioni di raccolta. Zelensky ... Notizie - MSN Italia

E’ stato fortissimo il monito di Papa Francesco contro l’invio di armi ai paesi belligeranti nella sua conferenza stampa sul volo di ritorno da Giuba. “Oggi credo che nel mondo questa sia la peste, la ...I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Il presidente ucraino invi ...