A Milano diversi, che fanno riferimento al numero 02.4040, hanno segnalato problemi tecnici alleche risultano, praticamente, fuori uso da stamani, come confermato anche da fonti sindacali. Tra le ipotesi ...A Milano numerosimilanesi che fanno riferimento al numero 02.4040 hanno lesostanzialmente fuori uso stamani, a quanto si è appreso da fonti sindacali. Si sta accertando se il blocco - ...

Radio taxi fuori uso a Milano, tecnici al lavoro per gli accertamenti Sky Tg24

Radio taxi fuori uso a Milano, impossibile comunicare le corse ai tassisti: l'ipotesi di un attacco hacker La Repubblica

Radio taxi "spenti" a Milano: al vaglio l'ipotesi di attacco hacker ilGiornale.it

Radio Taxi: la cooperativa raccoglie coperte e vestiti da donare a Sant’Egidio GenovaToday

Radio Taxi Genova: via alla raccolta di piumini per gli indigenti Liguria Today

I tassisti non riescono a ricevere la comunicazione della corsa dalla sala radio e possono solo rimanere in attesa dei clienti nei vari parcheggi. Esperti informatici sono al lavoro per risolvere i pr ...In tilt la radio di numerosi taxi milanesi: fuori uso le comunicazioni con la sala radio. Si tratta delle auto bianche del numero 02.4040: la segnalazione è partita da fonti sindacali. I responsabili ...