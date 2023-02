Radio Paperoga in onda a Paperopoli per la Giornata della Radio

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sul numero 3507 di Topolino si celebra lacon 4 short stories speciali con Paperino,e Gianduck Gazzosa, paperizzazione di Gianluca Gazzoli Sul numero 3507 di Topolino, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 febbraio, spazio alla, per celebrare l’imminenteInternazionale, mezzo di comunicazione sempre curioso e vivo, di scena il prossimo 13 febbraio. Ledi tutto il mondo hanno in serbo per tutti gli ascoltatori una programmazione speciale, eventi dal vivo e approfondimenti; Topolino, invece, la celebra con, una serie di 4 speciali short stories sceneggiate da Roberto Gagnor e ...