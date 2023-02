“Qui entrano solo i nativi della zona” | ragazza nera respinta all’ingresso di una discoteca a Pordenone

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Se non si hanno almeno 40 anni e non si è “” dil’accesso alla“Piper” di Fontanafredda, nella provincia veneta, è inibito. Così una donnasi è vista negare l’ingresso dal buttafuori nello sconcerto gele. “Può entrarechi è nato qui, lo prevedono le regole dettate dai soci”, si è giustificato il titolare del locale. Si tratta di un club privato al quale si può aderire soltanto grazie a una tessera, che viene rilasciata a determinate condizioni. Edward Giacomini, proprietario del Piper, ha spiegato: “Sono amico di persone di razze e religioni diverse, le più disparate. Sinceramente non capisco proprio tutto questo chiasso. Qui non c’è davvero alcun problema di razzismo”. “L’entrata – si legge sul Messaggero – è riservata a persone di oltre 40 anni ...