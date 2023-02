Questa settimana al cinema 6 febbraio – 12 febbraio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Scopriamo quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 6al 12. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor SCIUSCIÀ Con Antonio Lo Nigro, Peppino Spadaro, Mario Volpicelli, Armando Furlai, Mario Jafrati Genere Drammatico Produzione Italia, 1946 Durata 90 min Data di uscita 062023 GINO SOLDÀ – UNA VITA STRAORDINARIA Regia di Giorgia Lorenzato, Manuel Zarpellon Con Simone Moro, Mario Zucca, Guido Laurjni Genere Documentario Produzione Italia, 2022 Durata 66 min Data di uscita 062023 TÁR Regia di Todd Field Con Murali Perumal, Amanda Blake (I), Lucie Pohl, Sydney Lemmon Genere ...

...di due settimane fa da parte di diverse Balene il token non ha più brillato e la scorsa... Il buon risultato ottenuto da un mese aparte tuttavia pose la crypto ancora ben lontana dal ...... la musica, che i nostri connazionali ascoltano per 20,5 ore in media ognie che ... il 59% del campione ritiene chesia maggiore quando si ascolta musica e addirittura l'85% la ascolta ...