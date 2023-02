Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con l’oro ai Mondiali? Montepremi e cifre

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023)si è laureata Campionessa del Mondo di combinata. La valdostana ha giganteggiato sulle nevi di Meribel, interpretando un superG meraviglioso e chiuso con 96 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin e poi strabiliando in slalom, dove è risultata molto solida e ha costretto la statunitense a dare il massimo, fino a inforcare. L’azzurra è stata spettacolare in Francia e ha conquistato la prima medaglia d’oro iridata della propria carriera, permettendo all’Italia di cominciare al meglio questa manifestazione. La 32enne, che l’anno scorso si era messa al collo il bronzo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, è salita con pieno merito sul gradino più alto del podio e ha fatto risuonare l’Inno di Mameli. Chi ben comincia è a metà dell’opera, c’è ora grande ottimismo in vista delle discipline a lei più congeniali (superG e gigante su ...