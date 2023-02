Qual è la vera disuguaglianza Sallusti zittisce il grillino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si parla di disparità tra Nord e Sud a Zona Bianca. Nella puntata di domenica 5 febbraio, Alessandromette il pubblico di Rete 4 di fronte a un evidente problema: "Se per andare da Catania a Palermo ci vuole un tempo sproporzionato, bisogna risolvere questo problema così come lo hanno risolto per la Milano-Bologna". Il direttore di Libero ricorda ai microfoni di Giuseppe Brindisi che "la Sicilia è una Regione autonoma, ha un mucchio di fondi a disposizione". A detta diil problema "è nel pubblico, perché il privato già applica compensazioni. Oggi un dipendente della metalmeccanico del Nord guadagna di più di uno del Sud, perché nel privato, tra contratti integrativi...". Insomma, la grana è nel pubblico: "La conseguenza di questa parità di stipendi a differenza costi della vita, fa sì che al Nord non sia più conveniente fare ...