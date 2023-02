(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha detto che, mentre stava cercando di fare da mediatore tra Mosca e Kyiv, il presidente russogli hadi non. Dura la replica di Kyiv: “è un bugiardo. Se ha detto che non lo farà, allora lo farà”. Bennett:mi ha

Nel 2021, il capo di Tuva ha chiesto personalmente a Vladimir di costruire un gasdotto verso ... il governo regionale ha studiato attentamente la situazione nel villaggio e ha di ......

di Mauro W. Giannini L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett afferma di aver ricevuto una promessa dal presidente russo Vladimir Putin che non ucciderà la sua controparte ucraina.