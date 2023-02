Putin | Erdogan e Lula | brontosauri allo sbando

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tre leader di grandi Paesi che arrivarono al potere quasi in contemporanea attorno all'inizio del millennio sono ora di nuovo grandi protagonisti con l'inizio del 2023. Ma in uno scenario che vede ognuno di loro sull'orlo del precipizio. Il più anziano è Luiz Inácioda Silva, classe 1945, ex-operaio metalmeccanico e sindacalista, fondatore del Partito dei Lavoratori, che dopo essersi candidato alla presidenza per tre volte ed essere arrivato secondo fu eletto la quarta e confermato alla quinta, trovandosi così alla testa del Brasile dal primo gennaio 2003 al primo gennaio 2011. Adesso, il primo gennaio si è reinsediato, e una settimana dopo a Brasilia c'è stata una replica du Capitol Hill 2021, con 1800 persone arrestate dopo avere occupato i palazzi del potere per chiedere un intervento dei militari. Il secondo è Vladimir Vladimirovic, ...