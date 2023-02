Tra 8 giorni ildiaffronterà il Bayern Monaco di Nagelsmann nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match molto atteso dalle parti di Parigi. Una gaffe clamorosa però sta facendo ...... quando si trasferirà a Parigi a parametro zero MESSI RINNOVA COLTra i più 'preziosi' in ... Recentemente sulla situazione si è espresso Christophe, allenatore dei parigini: 'So che ci ...

PSG, Galtier su Renato Sanches: “Potrebbe saltare tante partite” Pianeta Milan

Psg, Galtier e le accuse: “Infortunio falso per Mbappé Non rispondo a Nagelsmann” ItaSportPress

Video Psg, Galtier dopo l'infortunio di Mbappé: "Gli altri dovranno dare di più" Gazzetta

Psg, si ferma ancora Renato Sanches. Galtier: 'Potrebbe saltare molte partite' Calciomercato.com

PSG, nuovo infortunio per Renato Sanches. Galtier: "Potrebbe saltare molte partite" TUTTO mercato WEB

Le probabili formazioni di Marsiglia-Psg, match valido per gli ottavi di finale di coppa di Francia di scena al Velodrome di Marsiglia ...Tra 8 giorni il Psg di Galtier affronterà il Bayern Monaco di Nagelsmann nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match molto atteso dalle parti di Parigi. Una gaffe clamorosa però s ...