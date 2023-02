(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il dirigente del PSG Luisha parlato della trattativa per portare a Parigi Hakim, sostenendo come l'ostacolo fosse il

...sui bilanci del, costretto a ridurre il monte ingaggi. Ma la trattativa è avviata e procede senza intoppi, secondo i segnali che si captano a Parigi, confermati ieri dal d.s. Luis: "Stiamo ......parametro zero MESSI RINNOVA COLTra i più 'preziosi' in scadenza a giugno c'è anche lui, tuttavia sono già iniziati i colloqui con il presidente Nasser Al - Khelaifi e il dirigente Luis...

PSG, Campos: “Noi e Ziyech eravamo d’accordo, ma il Chelsea..” Pianeta Milan

PSG, Campos su Ziyech: "Era nostro, ma devono funzionare le tre parti in un trasferimento" TUTTO mercato WEB

Salta l'arrivo di Ziyech, il Psg arrabbiato: che frecciata al Chelsea! Calciomercato.com

Psg – Messi, Campos: “Stiamo trattando il rinnovo” Virgilio Sport

La stretta per il monte ingaggi, i colloqui già avviati: a che punto è la trattativa per far rimanere a Parigi l'argentino e come potrebbe finire ...Il campione argentino è in scadenza il prossimo giugno, e il club è al lavoro per trattare con la Pulce. A questo proposito il DS del PSG Campos si è esposto direttamente alla stampa… Leggi ...