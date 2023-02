Ad AdriaSaving Humans ha protestato contro la consegna di nuovi mezzi italiani, finanziati dall'Unione europea, alla Guardia Costiera libica, con una cerimonia proprio al cantiere navale Vittoria,...Laera contro il presidente della Commissione, il senatore di FdI Alberto Balboni , che ... in questi anni "è stata abbandonata sulla rotta" ma è arrivato il momento di ...

Protesta di Mediterranea Saving Humans: no nuovi mezzi alla Libia ... Il Sole 24 ORE

Rovigo, proteste di centri sociali ed ong ad Adria RaiNews

Polvere di insetti nelle farine, la protesta di Adoc Puglia: "Meglio la ... Borderline24.com

Migranti, nel Mediterraneo 66 morti solo a gennaio. L'appello dell'Oim: "Rafforzare subito il soccorso in mar… la Repubblica

Migranti, la protesta delle Ong: destinazioni troppo lontane TGCOM

Tensione alla cerimonia di consegna dell'imbarcazione realizzata dal Cantiere Navale Vittoria. A guidare i militanti torna Luca Casarini ...