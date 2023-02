Processo Juventus | sanzioni ancora più gravi | “Serie B ipotesi benevola”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le indagini in corso sullapotrebbero portare ad ulteriori difficoltà per i bianconeri. La situazione è in continuo divenire e le prossime settimane saranno cruciali perché c’è la possibilità che le penalizzazioni non siano finite. Ilche vede laesposta a forti rischi riguarda il caso plusvalenze ma anche il caso stipendi. Il Fatto Quotidiano ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, andando a scandagliare le possibili nuove penalizzazioni per la società piemontese. “L’esito del prossimo, quello sulle “manovre stipendi”, appare segnato: sarà un verdetto di colpevolezza e la sanzione per dirigenti e club saràpiù dura per latà del reato commesso, la piena consapevolezza del comportamento delinquenziale messo in atto e ...