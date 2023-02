Primerent | autonoleggio di lusso al Bit 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023), società di noleggio a breve e medio termine di auto di alta gamma, partecipa alla più importante fiera internazionale del turismo in Italia: il BIT. Una vetrina cruciale per presentare il ...

Una cura per i dettagli che ritroviamo anche nella boutique di Milano in Corso Sempione e nell'allestimento dello stand cheha realizzato per il BIT. Un vero e proprio salotto comodo ed ...Una cura per i dettagli che ritroviamo anche nella boutique di Milano in Corso Sempione e nell'allestimento dello stand cheha realizzato per il BIT. Un vero e proprio salotto comodo ed ...

Primerent propone il noleggio a medio termine di auto di lusso missionline

Noleggio Ferrari e Lamborghini: quanto costa guidare una supercar ... Money.it

Noleggio di una supercar per un weekend Motori Magazine

Autotrade & Logistics e processo di sanificazione delle auto QN Motori

Anteprima BMW Serie 4, spettacolare la M440i ibrida a 48 Volt QN Motori

Primerent, l’autonoleggio di lusso a breve e medio termine, al Bit di Milano. L’evento, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023.Alla Bit 2023 anche Primerent, con il servizio auto noleggio di lusso dedicato ai viaggiatori che godono di panorami italiani al volante di auto esclusive ...