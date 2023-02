Primarie Pd | la Toscana conta i voti | Bonaccini al 51% La Schlein staccata di 10 punti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Arrivano dallai primi dati (parziali) delle votazioni in corso alledel Pd. Fino alla serata di ieri, gli elettori (solo iscritti in questa prima fase) sono stati 3864. Nessuna sorpresa giunge invece dalle urne. Come da previsione, infatti, il primato è un affare tra Stefanoed Elly, con la mozione del primo in netto vantaggio su quella della seconda: 1989 (51,48 per cento) contro 1587 (41,07). Staccatissime le mozioni di Gianni Cuperlo (242, pari al 6,26) e di Paola De Micheli (46-1,19). Si vota fino al 12 febbraio. E se il testa a testa trae latroverà conferma anche nelle altri regioni, saranno loro due a contendersi la segreteria del Pd nel ballottaggio del prossimo 26 ...