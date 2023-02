Primarie Pd | gli operai non perdonano | da Mirafiori | alla Schlein lo schiaffo di soli 2 voti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nel teatrino della politico va in scena il Pd alle prese con le prime giornate del voto nei circoli, ossia la fase embrionale del congresso. E da Caserta a Torino. O meglio: dal caso delle «tessere gonfiate» in Campania, finorocambolesca debacle di Elly, l’underdog di questa competizione che, nel rioneo che ospita il circolosud, in un locale adibito alle votazioni per ledel partito ha incassato lodi sole due preferenze, più che un politologo servirebbe un drammaturgo per commentare lo psico-dramma in corso tra le fila dei candidati dem. Competitor travolti da una farsa che rischia di infliggere il colpo di grazia al Pd enarrazione della scalata per la risalita. Ma andiamo con ordine....