Primarie Pd | gli operai di Mirafiori bastonano la Schlein | appena due voti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb – Ledel Pd cominciano malissimo per Elly, per qualcuno il “nuovo nome” dell’universo dem, ma non certamente per quelloo, a giudicare da quanto riportato dal Secolo d’Italia., glibocciano il Pd (e laSud, Torino, storico rioneo. Nel locale dove ci sono le prime votazioni per ledel Pd, lo schiaffo è tutto per la: due soli. Ai classici proletari di antica definizione, insomma, proprio non frega nulla di gender, e femminismo delirante di nuova scuola. Chissà come mai, aggiungeremmo noi. Il nuovo nome della corsa alla segreteria del Partito democratico non fa breccia e non sembra avere neanche le basi per ...