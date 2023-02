Prima strattonano una ragazza | poi arrestano il coetaneo intervenuto per difenderla | a processo sei vigili

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma. Si sarebbero accaniti contro unache si sarebbe rivolta a loro usando un’espressione inopportuna. Ma non solo. Arrestato anche un ragazzoperprevia compilazione di un falso verbale. Protagonisti della vicenda sei agenti della polizia locale di pattuglia nella zona di Trastevere. Finiti aper arresto illegittimo, minacce, omissione d’atti d’ufficio e falso. Il giudice del tribunale di Roma ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero e li ha rinviati a giudizio. Ad incastrare gli agenti un video. Colosseo, centurione romano Vs Polizia Locale: il combattimento finisce con l’arrestolae poi arrestato ilche l’ha difesa I fatti risalgono all’aprile del 2021, ad eseguire il fermo – stando alla ...

