Prima Pagina IN Edicola | Derby all’Inter Lautaro Martinez implacabile

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT L’Inter non molla. Dodicesima perla di: Inzaghi batte ancora il Milan (1-0). Pioli passa a un’inedita difesa a tre ma cade come in Supercoppa. Si rivede Brozovic, cresce Lukaku. TUTTOSPORTspietato. Il Milan si è perso.nei, l’Inter conferma la supremazia di Riad: nerazzurri secondi da soli. Inter-News - Ultime notizie e ...