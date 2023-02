Prezzemolo | la mascotte di Gardaland torna a Sanremo

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Alla guida della sua orchestra itinerante colorerà le strade sanremesi in perfetto stileallietando l’attesa dei numerosi fans fuori dal Teatro Ariston– In occasione del settantatreesimo Festival die la sua amatissimano ad animare le strade della città ligure coinvolgendo i passanti con momenti di intrattenimento, in attesa dell’inizio del Festival della canzone italiana. Dopo il successo della scorsa edizione, il simpatico draghetto verde vestirà, quest’anno, i panni del Direttore dell’orchestra itinerante, laOrchestral Group, con la quale, a partire da domani 7 febbraio e fino al giorno 9, sfilerà per le principali vie sanremesi. L’inconfondibile gruppo partirà da Casa ...