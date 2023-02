Presto avremo gli autobus elettrici a lunga percorrenza

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Flix e Daimler Buses hanno firmato un accordo per sviluppare una tecnologia ad alte prestazioni per l’elettrificazione deglientro i prossimi 4 anni, con l’obiettivo di averefull electric operativi sulla rete FlixBus. Il progetto, che si pone in continuità con le iniziative avviate negli anni da Flix in campo di trazioni alternative, è finanziato dal Ministero federale tedesco per l’Economia e il Clima. Cosa prevede il progetto Nel progetto verranno testati due prototipi difull electric in condizioni reali. Flix, che gestisce la più grande rete diintercity al mondo, monitorizzerà costantemente le prestazioni dei veicoli in tempo reale per garantire che soddisfino i requisiti per un funzionamento efficiente sulle lunghe distanze. ...