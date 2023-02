Premier League indaga sul Manchester City | “Possibili violazioni finanziarie per nove anni”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una sfilza diche rischia di terremotare il calcio inglese ed europeo. Un’inchiesta sportiva che intreccerà inevitabilmente il mondo finanziario e il lato politico del pallone continentale. Laha aperto una maxi-indagine sui conti del, in questo momento la squadra più forte d’Europa e prima candidata alla vittoria della Champions. Le contestazioni della principale lega al mondo sono un atto d’accusa che abbraccia diecidi gestione del club, dal 2009 al 2018 e contengono oltre 20 presuntedi regole. Il deferimento investe un periodo in cui ilha vinto tre campionati e mette nel mirino le norme che richiedono la fornitura “in massima buona fede” di “informazioni ...

Lo annuncia lache, a conclusione di una "lunga indagine", ha deferito il club a una commissione indipendente per "presunte violazioni tra le stagioni 2009 - 10 e 2017 - 18". La Lega ...Il Manchester City è stato deferito dallaa una commissione indipendente per presunte violazioni delle regole finanziarie, lo ha annunciato lunedì la Lega. I campioni in carica avrebbero violato le regole del campionato che ...

Manchester City accusato di aver violato le regole finanziarie della Premier per 9 anni La Gazzetta dello Sport

Manchester City accusato dalla Premier League di aver violato le regole: illeciti in 9 stagioni Sport Fanpage

Bufera sul Manchester City, la Premier League lo accusa di numerose violazioni finanziarie Corriere dello Sport

Premier League, vittoria di misura del Nottingham Forest sul Leeds United TUTTO mercato WEB

McKennie a Leeds, esordio con bufera social: "Sembra sovrappeso" Tuttosport

Accuse pesantissime nei confronti dei Citizens Il Manchester City è stato accusato dalla Premier League di aver violato ripetutamente le norme finanziarie federali in più di 100 occasioni e per 14 st ...PREMIER LEAGUE - Guardiola trema: il club avrebbe commesso illeciti tra il 2009 e il 2017 in merito a sponsorizzazioni e stipendi.