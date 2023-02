Su social le immagini riprese con i cellulari dei palazzi che crollano a causa delle scosse di assestamento Gli edifici continuano a crollare dopo ilche ha colpito la Turchia e la Siria questa notte. Sui social sono moltissimi i video ripresi con i cellulari che mostrano i palazzi sbriciolarsi in pochi secondi a causa delle ...Continua a crescere il bilancio delle vittime del fortissimoche ha colpito il sud - est della Turchia, con magnitudo 7,4: si contano oltre 500 morti tra la zona turca scossa dal sisma e la vicina Siria. In territorio siriano, secondo l'ultimo dato ...

Forti terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Sisma Turchia-Siria: Macron, Francia pronta a fornire aiuti - Sisma Turchia-Siria: Macron, Francia pronta a fornire aiuti RaiNews

Potente terremoto in Turchia e Siria: centinaia di morti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Un potente terremoto colpisce il sud della Turchia e il nord della Siria: le immagini della devastazione Io Donna

Violento terremoto in Turchia e Siria. Almeno 500 i morti Euronews Italiano

Terremoto in Turchia: distrutto il Castello di Gaziantep, patrimonio mondiale dell'Unesco RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Un terremoto di 7,9 gradi è stato registrato a una trentina di chilometri da Gaziantep: centinaia le vittime rimaste coinvolte nei crolli in Turchia e Siria ...