Posto fisso e stipendio tornano a essere priorità per gli italiani | colpa dell' inflazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mentre nel post pandemia in cima alle attese dei dipendenti c'era l'equilibrio vita - lavoro, oggi, secondo il Randstad Workmonitor, piùa metà dei lavoratori teme ...

Mentre nel post pandemia in cima alle attese dei dipendenti c'era l'equilibrio vita - lavoro, oggi, secondo il Randstad Workmonitor, più della metà dei lavoratori teme ...NienteLa pubblica amministrazione italiana torna ad assumere, la macchina dei concorsi è ripartita. Ma secondo Formez rimane scoperto il 16,5% dei posti. Buchi soprattutto tra ...

Giovani e lavoro, il posto giusto prima che il posto fisso Vita

Posto fisso e stipendio tornano a essere priorità per gli italiani: colpa ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Milleproroghe, è sempre corsa al posto fisso e in Consob spunta la stabilizzazione dei collaboratori ... Il Sole 24 ORE

Dimissioni, stipendio e mito del posto fisso: come cambia la mappa dei desideri Il Sole 24 ORE

Il posto fisso non basta più, i giovani cercano aziende green e sostenibili Tecnica della Scuola

Mentre nel post pandemia in cima alle attese dei dipendenti c’era l’equilibrio vita-lavoro, oggi, secondo il Randstad Workmonitor, più della metà dei lavoratori teme l'incertezza ...Non è un mistero che tiri aria di novità a Un posto al sole, con diverse trame inedite in arrivo nel prossimo futuro. Del resto, si sono appena chiuse due ...