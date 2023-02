Ponza | l’Arma a scuola per educare alla legalità ambientale

(Di lunedì 6 febbraio 2023)– Il 03 febbraio 2022, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Turistico dell’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane” di, in occasione del programmato e periodico contributo deldei Carabinieri“Formazione della Cultura della Legalita?, il comandante della Stazione Carabinieri di, Luogotenente Sergio Bartolotta, ha consegnatoprofessoressa Angelica Costanzo, vice preside del predetto Istituto, una copia del graphic novel “Le Stelle di Dora”, commemorativa del 40° anniversario dell’uccisione del Gen. C.A. Carlo Alberto DChiesa. Successivamente il Col. Giuseppe Persi, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina e il Mar.Ord. Pier Francesco Donzelli, hanno illustrato agli studenti l’educazionelegalita? ...

