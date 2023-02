Napoli - Il giornalista Maurizio, attraverso i social, ha commentato la clamorosa eliminazione della Roma ad opera della ... "Ballardini fa il bis: aveva già battuto l'di Mourinho con ...... 'Dove eri quando la Telecom in mano ad azionistaveniva usata per fare uscire ... 'guardi che nelle scorse settimane i giornali più 'attivi' nel pubblicare le intercettazioni sono stati ...

Pistocchi: «Inter, basta il gol di Lautaro Martinez. Milan brutto, ora rischia» Inter-News.it

L'Inter cade contro l'Empoli, Pistocchi: 'Nerazzurri nervosi e imprecisi' AreaNapoli.it

Pistocchi: "Inzaghi parla solo dell'arbitro, ma l'Inter ha problemi ... L'Interista

L'Inter travolge il Milan: il commento di Maurizio Pistocchi AreaNapoli.it

Pistocchi: «Ballardini bis con Mourinho, battuto in Supercoppa con l’Inter» Inter-News.it

La notizia data dai giornalisti sui social è impressionante, il Napoli continua a gongolare dopo la vittoria per le prestazioni mostruose ...Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter la quinta vittoria consecutiva in campionato per il Napoli.