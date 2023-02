Pioli ha perso il Milan | in 90' smentisce il lavoro di 2 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nel derby per circa un'ora c'è solo l'Inter anche perché quello schierato danon è il. È una squadra senza capo né coda, priva di logica e buone idee. Più di metà dei rossoneri sono fuori ruolo. Gabbia è costretto a terzo centrale di sinistra quando già fatica con il destro, il suo piede; Krunic si ritrova regista, posizione mai coperta nella sua carriera; Messias fa la mezzala destra, lui che è un'ala di piede sinistro; Calabria a tutta fascia è un controsenso; Origi e Giroud non sono in grado di spartirsi l'attacco perché entrambi abituati a giocare da soli. Senza Leao, punito con la panchina proprio nel derby, nessuno è in grado di correre in profondità. La somma è un dominio totale dell'Inter e zero tiri delnel primo tempo. Zero assoluto, neanche uno da lontano, nemmeno per obbligare Onana ad un rinvio dal fondo. ...