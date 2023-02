Pioli | ' Fa male | non siamo una squadra matura Leao in panchina? Lo rifarei'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sprofondo rossonero. Il Milan cade ancora nel derby. Dopo i tre gol incassati in Supercoppa i rossoneri perdono ancora, stavolta a San Siro e per 1 - 0. Quarta sconfitta di fila tra campionato e coppe.

Delusione Continua: "Volevamo avere un atteggiamento più compatto, li abbiamo aspettati, non abbiamo difeso, ma dovevamo palleggiare meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto un baricentro ...I rossoneri faticano a reagire e ripartire conche si sbraccia in panchina e chiudono il ...dopo ripartenza rossonera ancora con Leao che serve una palla in area per Giroud che controllail ...

Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta dei rossoneri nel derby ...Stefano Pioli analizza la sconfitta nel derby, un altro passo falso che ora pregiudica anche la corsa Champions. "Chiaro che volevamo essere più compatti e abbiamo aspettato di più gli avversari.