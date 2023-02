Pioli | «Bisogna ripartire da qui | ritrovata solidità! Impreparati su una cosa»

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Milan, stracittadina della ventunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Di seguito la sua analisi post-partita affidata ai microfoni di DAZN RIPARTENZA – Stefanoha parlato così al termine di Inter-Milan: «È chiaro che volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto, abbiamo concesso qualma non abbiamo difeso male. Dovevamo palleggiare meglio. Altrettanto vero che purtroppo ci siamo fatti trovaresu una palla inattiva altrimenti stavamo comunque lavorando bene di squadra pur non proponendo un calcio offensivo che invece siamo riusciti a fare meglio nel secondo tempo. I ragazzi in settimana hanno lavorato con la giusta convinzione perché nell’ultimo periodo non siamo riusciti ad essere ...

