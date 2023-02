Pink Floyd | la lite su Israele e guerra in Ucraina L’attacco della moglie di David Gilmour | «Antisemita | amichetto di Putin…»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roger Waters e, le due anime creative dei, litigano ormai da quarant’anni. Hanno cominciato nel 1983. Ovvero dopo “The final cut”, l’ultimo album a cui il bassista e cantante ha partecipato (scrivendo praticamente tutto lui, come per “The Wall”). Il bassista e cantante voleva chiudere così l’esperienza, il chitarrista e vocalist voleva andare avanti. Le liti tra l’ex leader e il restoband hanno funestato tutto il periodocomposizione e del tour di “A momentary lapse of reason“. Negli anni i due hanno litigato su tutto. Un contrasto sulle note di copertina ha portato a un ritardo nella pubblicazione di tre anninuova edizione di “Anmals“. Mentre alla fine degli anni Ottantae ...

