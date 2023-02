Piazza della Libertà | operaio cade da un’ impalcatura | trasportato in ospedale

Leggi su zon

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Questa mattina, presso, unè precipitato da un’mentre lavorava, facendo un volo di due metri. L’uomo, che lavorava nel cantiere locale, è precipitato da un’altezza di due metri, riportando vari traumi su tutto il corpo. Sul posto, sono prontamente accorsi i servizi sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La tragedia è avvenuta precisamente nel sottodel nuovo complesso di, a Salerno. I sanitari hannoin codice rosso l’uomo all’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove è stato tempestivamente preso in cura dai medici. Il personale medico ha garantito che l’uomo non si trova in pericolo di vita. Sulla vicenda sono ...