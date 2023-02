Perché Khamenei annuncia di aver perdonato alcuni manifestanti

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il leader supremo iraniano, Ali, ha graziato “decine di migliaia” di prigionieri, tra cuiarrestati durante le recenti proteste antigovernative. Lo ha riferito domenica 5 febbraio l’agenzia di stampa statale Irna, dando risolato alla misericordia della Guida. È un’informazione diffusa probabilmente come spin comunicativo, quasi uno smacco se si pensa alla micidiale repressione che la teocrazia ha messo in piedi per sedare i disordini a livello nazionale. L’Iran è stato travolto dalle proteste dopo la morte di una giovane donna curda iraniana sotto la custodia della polizia morale del Paese, avvenuta lo scorso settembre. Alle varie manifestazioni hanno preso parte iraniani di ogni estrazione sociale, segnando una delle più audaci sfide alla Repubblica islamica dalla rivoluzione del 1979. Secondo l’agenzia di stampa attivista Hrana, circa ...