Per colpa di Fratelli d’Italia la coalizione sta andando troppo a destra | dice Berlusconi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) All’Auditorium della Conciliazione c’erano tutti i leader del centro, per chiudere la campagna elettorale di Francesco Rocca alle regionali nel Lazio. Grande protagonista la premier Giorgia Meloni, come prevedibile, poi gli interventi di Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani, che ha preso il posto di Silvio, presente solo in collegamento. Proprio sul leader e fondatore di Forza Italia Repubblica rivela un retroscena, in un articolo firmato da Tommaso Ciriaco, che rischia di aprire una faglia nel centro. Si parte da un confronto tra Silvioe uno storico consigliere risalente a martedì scorso: «Perdistiamo. Non si vince senza un ...