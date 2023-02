(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Il day after di Rafael Leao è un tourbillon die domande. "Perché di nuovo in panchina", "perché proprio nel derby". Pioli ha ribadito a muso duro che avrebbe fatto le stesse scelte, Leao fuori e difesa a tre. Da qui un'altra domanda, ...... è intervenuto Oscar Damiani , procuratore ed ex calciatore di Napoli, Milan ed Inter:... tutto diventa più complicato nell'anno della conferma" Ilha inciso sulla panchina di Leao "E'...

Pensieri, rinnovo, modulo: il day after di Leao La Gazzetta dello Sport

TMW, Milenkovic sempre nei pensieri dell'Inter per il dopo Skriniar ... Labaro Viola

Inter, Calhanoglu leader imprescindibile: il rinnovo dopo la Champions col Porto - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio, Tare: 'Vi spiego come stanno le cose per il rinnovo di Milinkovic' Calciomercato.com

Oscar Damiani: "Nessuno in Europa gioca meglio del Napoli, può ... CalcioNapoli24

Il portoghese è stato escluso per la seconda volta di fila dai titolari. Pioli ha ribadito che continuerà con la difesa a 3, ma Rafael dovrebbe giocare da punta. E lì ha sempre avuto difficoltà ...Ora che Brozovic è tornato, Calhanoglu è pronto a tornare al suo posto. E già lo ha fatto nei minuti finali del derby vinto grazie anche al suo assist. Ma di certo lo rivedremo ancora in cabina di reg ...