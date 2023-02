Pellegrini e la maternità | “Se non arrivassero figli | non mi sentirei meno realizzata”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Federicasi è sposata la scorsa estate nella splendida cornice della città di Venezia e sta vivendo una seconda vita senza nuoto agonistico piena di gioie. Spesso le viene chiesto in questo periodo, quando e se diventerà madre. L’ex campionessa azzurra e plurimedagliata leggenda della Nazionale Italiana, ora membro del Cio, risponde con amarezza sulla sua pagina Instagram: “Mi viene chiesto spesso se diventerò madre e sto cominciando a trovarlo un po’ pesante”. In un video pubblicato tramite una storia, la Divina prosegue a dire: “Sembra quasi che se non venissero mi debba sentiredi quello che sono”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...