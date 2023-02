Pedro illude la Lazio | l' Hellas rimonta con Ngonge Biancocelesti quarti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lanon sfonda in casa del Verona ed è costretta al secondo pareggio consecutivo in campionato, con la mancata conquista del terzo posto solitario alle spalle dell'Inter. Al Bentegodi finisce 1-1 con la rete disul finire del primo tempo e il primo sigillo in Serie A diad inizio seconda frazione. La squadra di Sarri sale a 39 punti in classifica, ma lascia per strada la grande chance di scavalcare la Roma e riprendersi il podio. Continua invece il periodo positivo degli uomini di Zaffaroni, che fanno un altro piccolo passettino in avanti portandosi a -4 dalla zona salvezza. La prima grande occasione del match è a favore dei padroni di casa, che arrivano alla conclusione conrespinto da un attento Provedel, poi Doig avrebbe un apparentemente comodo tap-in da sfruttare ma getta tutto ...