Pechino | pallone su America Latina è cinese e a uso civile

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La Cina ha confermato come suo il secondoaerostatico segnalato dal Pentagono in volo sull', dopo quello abbattuto dai militari Usa per essere finito sullo spazio aereo degli ...

Gli Stati Uniti, intanto, stanno cercando di recuperare i resti del- sonda, che secondo gli Usa era impegnato in attivita' di spionaggio, al largo delle coste della Carolina del Sud. red - ...... dopo l'abbattimento del- spia cinese da parte degli Stati Uniti e la notizia che il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha annullato il viaggio a. Sulle prime battute ...

Avvio in calo per i listini europei mentre continua a salire la tensione tra Washington e Pechino in seguito all’abbattimento del pallone spia cinese da parte dei caccia americani Partenza in rosso pe ...Secondo quanto riferito dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, il dirigibile è utilizzato per attività meteo.