“Peccato | avrebbe potuto vincere” | l’ironia della portavoce russa sull’assenza di Zelensky in video a Sanremo

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non unmessaggio, ma un testo che verrà letto da Amadeus agli spettatori di: è il compromesso raggiunto tra la Rai e il presidente ucraino Volodymyr, dopo le polemiche sollevate nel Paese alla notizia di una sua apparizione indurante la finale del festivalcanzone italiana. Stefano Coletta, Direttore dell’Intrattenimento Prime TimeRai, ha spiegato nella conferenza di presentazione del Festival: “? Siamo in contatto con l’ambasciatore ucraino. Il Presidente non invierà un, ma un testo. Riguardo al controllo preventivo, credo che sia complicato poter censuare un Presidente. Il controllo è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma televisivo, di visionare tutto ciò che va in onda prima ...