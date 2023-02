Pd | nell' empolese Bonaccini avanti con il 64 | 5% dopo il voto di metà dei circoli

Fino a ieri, domenica 5 febbraio, nei diciannove congressi svolti nei vari comuni dell'Valdelsa hanno votato 540 persone, su 1.115 aventi diritto, pari al 48,43% . Al momento questi i ...La magnitudo, infatti, è in funzione della superfice del piano di faglia in movimento ed essendoci faglie non particolarmente lunghe le magnitudo previstenon sono elevate". Giovanni ...

Situazione sismica nell'Empolese-Valdelsa, il punto della situazione gonews

Assemblee di circolo PD, Bonaccini sarebbe al 64% nell'Empolese Valdelsa gonews

Formazione e lavoro, il patto locale arriva anche nell'Empolese ... Toscana Notizie

L'Empolese punta sul turismo all'aperto: stanziati quasi 200mila euro Il Tirreno

Arte e Festival, Empoli s'inventa il FantaSanreMusei La Repubblica Firenze.it

Nella Federazione Empolese Valdelsa si sono svolti diciannove dei quarantuno congressi di circolo in programma per selezionare i due candidati che parteciperanno alle elezioni primarie aperte di domen ...EMPOLI – Nella Federazione Empolese Valdelsa si sono svolti diciannove dei quarantuno congressi di circolo in programma per selezionare i due candidati che parteciperanno alle elezioni primarie aperte ...