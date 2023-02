Pd Caserta | la commissione non certifica il tesseramento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaprovinciale didel Pd non hato la platea dellocale e ha rinviato il congresso dei circoli, sia comunali che provinciali, a dopo il congresso nazionale. Lo apprende l’ANSA da qualificate fonti dem di. La decisione è stata presa – per la necessità di fare ulteriori verifiche sulle anomalie riscontrate finora – con il consenso di tutte le mozioni per la segreteria nazionale. Alla votazione dellasi sono opposti in 2 su 13 partecipanti. Anomalie erano state riscontrate negli ultimi giorni in diversi Comuni, da Sessa Aurunca a Casal di Principe. Ladel Pd diaveva ottenuto un prolungamento fino a oggi del lavoro sulle tante richieste di tessera ...