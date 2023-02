Pd | Bonaccini | ' superare 50% nei circoli segnale positivo | ottimista anche per primarie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Essere sopra il 50 per cento nei primi tre giorni di congressi neiè ilche le iscritte e gli iscritti giudicano positivamente le nostre idee per costruire un nuovo Pd. Sono fiducioso che questa spinta crescerànel voto allargato delledel 26 febbraio, quando a pronunciarsi saranno tante e tanti. Sonosia per me che per il Pd". Lo dice Stefanoa 'Repubblica' a proposito dei primi risultati del voto neiPd per il congresso dem.