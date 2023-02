(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 feb — Una squadra di, tutte donne, per rimettere in sesto: dalla prossima settimana nella città lombarda «ilsi tinge di rosa», questo il nome dell’iniziativa di Asm (la società di smaltimento rifiuti e mantenimento delurbano) che vede l’impiego di un’unità, tutta al femminile, impegnata a dedicare i propri sforzi alla manutenzione del preziosostorico pavese. Una squadra dirimette in sesto ildiIl progetto prevede la suddivisione dell’area in quattro quadranti: ognuno verrà affidato a una dellealurbano, «con l’obiettivo di valorizzare l’attenzione e la sensibilità posta dalle ...

... passando per una guerra mondiale, per il rock and roll e per le istanze. Non lasciamo ... È assegnista di ricerca in linguistica italiana presso l'Università di, insegna poesia ...... passando per una guerra mondiale, per il rock and roll e per le istanze. Non lasciamo ... È assegnista di ricerca in linguistica italiana presso l'Università di, insegna poesia ...

Pavia, femministe furibonde: per il centro impiegate solo netturbine. “Più attente al decoro” Il Primato Nazionale

Grandi registi e giovani emergenti nella nuova edizione di “Visioni dal mondo”: si parte lunedì 9 gennaio La Provincia Pavese

Strade di donne in Iran. Generi, generazioni, rivolte - Fondazione ... L'Eco di Bergamo

Regionali in Lombardia, chi sono gli 800 candidati: i 19enni e l'over80, i sanitari, i «famosi» (e la mamma di un sindaco) Corriere Milano

Inizio campagna a Trieste e Udine per le primarie di Parte da noi ... Friuli Sera

Raccontare voci, lotte, soggettività e istanze di genere, spesso sconosciute o fraintese, che attraversano le società del Mediterraneo, del Nord Africa e dell’Asia sud-occidentale, da una prospettiva ...