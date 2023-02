“Patriarca Kirill era una spia del Kbg in Svizzera”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilrussoera unadel Kbg negli anni Settanta in. Lo affermano due domenicali elvetici, Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung, che hanno consultato documenti declassificati degli archivi federali svizzeri. All’epoca,si trovava a Ginevra come rappresentante delto di Mosca presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il compito dell’agente Mikhailov, come era chiamato in codice, era di influenzare il Consiglio in modo da minimizzare le critiche verso l’Urss e spingere a condannare gli Stati Uniti. Molto vicino al Cremlino, oggiè in prima linea nel sostenere l’invasione russa dell’Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera.