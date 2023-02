(Di lunedì 6 febbraio 2023) Di poco fuori dtop - 100 e con il best ranking. Inizia con il sorriso la settimana di tennisti italiani che provano ad alimentare un movimento in salute.109,110, Brancaccio 124: ...

Di poco fuori dalla top - 100 e con il best ranking. Inizia con il sorriso la settimana di tennisti italiani che provano ad alimentare un movimento in salute.109,110, Brancaccio 124: la loro classifica non era mai stata così bella. Si sono trovati insieme a Tenerife, nel Challenger sul cemento, con una finale tutta italiana:contro ...Guadagna due posizioni e migliora il best ranking Francesco(109, +2), ne guadagna 20 il vincitore di Tenerife 2, Matteo, diventato numero 8 d'Italia (110), e addirittura 23 il ...

Passaro e Arnaldi sempre più vicini alla top-100. E anche Brancaccio… La Gazzetta dello Sport

Ranking ATP, Arnaldi e Brancaccio 'vedono' la Top 100 Tiscali

Da Tenerife: Matteo Arnaldi vince il torneo dopo aver battuto in ... LiveTennis.it

Ranking ATP (6 febbraio 2023): Novak Djokovic n.1, Sinner precede Musetti, balzo di Arnaldi OA Sport

Challenger Tenerife 2: Passaro e Arnaldi guidano l'entry list ... TennisItaliano.it

Il sanremese batte in finale l’altro azzurro Raul Brancaccio e si avvicina alla top 100. Vittorie anche di Safiullin, Kovacevic e Hijikata ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Settimana interlocutoria per le classifiche mondiali, con il circuito maggiore maschile fermo per la Coppa Davis e quello femminile con in calendario solo ...