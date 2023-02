Partecipare al contest è semplice | manda un bacio su Instagram a @lecasettemacerata e @macerataoggi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A una settimana circa da San Valentino, in ogni città si stanno organizzando iniziative e sorprese per celebrare la giornata dedicata all’amore e tutti gli innamorati. Il 14 febbraio, infatti, sebbene ci sia anche chi non è d’accordo, si trasforma ogni anno in un momento per fermarsi e condividere il forte sentimento che unisce alla propria metà. Sentimento che, inutile quasi dirlo, trova neluna manifesta dimostrazione. I baci che hanno fatto la storia del cinema ...