Papa Francesco e Ratzinger ' La sua morte strumentalizzata Nella Chiesa logiche di partito'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Pontefice nel viaggio di ritorno dal Sud Sudan: 'Il mondo è in autodistruzione, fermiamoci!. Sono pronto a incontrare Zelensky e Putin, ma non dimentichiamo le altre ...

Guerra in Ucraina, alle spalle l'inferno ma davanti l'inverno - guardaMEDIATORE - Con il rischio di un'escalation del conflitto ormai imminente,si propone come ...Terremoto al confine tra Turchia e Siria, decine di morti l'ultima messa Sud Sudan,salutato dalla folla di fedeli SU ORDINE DI BIDEN Usa, l'abbattimento del pallone spia cinese sull'...

Via le mani dall’Africa, il messaggio di papa Francesco è chiaro - Pierre Haski Internazionale

Il Papa lascia la Rd Congo: il video con le immagini più belle Vatican News - Italiano

AEREO PAPALE, 05 FEB Il Papa lascia l'Africa e in particolare due Paesi insanguinati, per ragioni diverse, dalla guerra. In Congo e in Sud Sudan ha visto la tragedia umanitaria legata a decenni di con ...